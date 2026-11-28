Çankırı'da evde sobanın devrilmesiyle çıkan yangında dumandan etkilenen kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı’da Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak’taki iki katlı evde ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 52 yaşındaki kişi hayatını kaybetti; cenazesi morga kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı'da bir evde çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evde, ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 52 yaşındaki Faruk Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlenen Dönmez'in cenazesi morga kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.