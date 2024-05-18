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Çankırı'da Ev Yangınında İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir evde çıkan yangında Gülden Kütük (40) ve Ümmühan Kütük'ün (78) cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir evde çıkan yangında iki kişi ölü bulundu.

Olay, Yapraklı ilçesi Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının ekipler tarafından söndürülmesi sonrası olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülden Kütük (40) ve Ümmühan Kütük'ün (78) cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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