Çankırı'da büyükbaş hayvan çalan şahıslar tutuklandı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde büyükbaş hayvan çalan 2 şüpheli JASAT dedektifleri tarafından Ankara'da yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 16 Nisan tarihinde mandıraya giren hırsızlar büyükbaş hayvan çaldı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından kapsamlı çalışma başlatıldı. Olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemeler neticesinde şüphelilerin kaçış güzergahlarını tespit eden ekipler, şüpheli bulunan bir aracı takibe aldı. Yapılan takip neticesinde araç, Ankara'nın Çubuk ilçesinde durduruldu. Araçta bulunan A.M. ve M.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalar neticesinde çalınan hayvanın, şüpheliler tarafından Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında üçüncü bir şahsa satıldığı tespit edildi. Satın alan kişi belirlenerek bulunan hayvan sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı