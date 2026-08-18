Çankırı'da 57 Aranan Şahıs Yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 57 kişi yakalandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Ağustos tarihleri arasında icra edilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Narkotik ve Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 1 operasyonda 1 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 560 adet sentetik ecza hapı, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 105 adet fişek, 1 adet şarjör ve 1 adet tabanca namlusu ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise bin 190 araç sürücüsüne idari para cezası ve işlem uygulanırken, 116 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı