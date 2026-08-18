Haberler

Çankırı'da 57 Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerinin 10-16 Ağustos'taki operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı; 5'i tutuklandı, 8 yabancı hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı. Narkotik operasyonunda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, trafik denetimlerinde 116 araç trafikten men edildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 57 kişi yakalandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Ağustos tarihleri arasında icra edilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Narkotik ve Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 1 operasyonda 1 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 560 adet sentetik ecza hapı, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 105 adet fişek, 1 adet şarjör ve 1 adet tabanca namlusu ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise bin 190 araç sürücüsüne idari para cezası ve işlem uygulanırken, 116 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Noa Lang Galatasaray'a geri dönüş yolunda

Şampiyonluğun en önemli isimlerindendi! Cimbom'a geri dönüyor
Yıllardır özlenen görüntü! Kadıköy bayram yerine döndü

Uzun yıllardır özlenen görüntü!
Dursun Özbek, yeni transferini ''Aldık'' diyerek duyurdu

Yeni transferini ''Aldık'' deyip duyurdu
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Restoranda kan donduran suikast! Kadın avukata kurşun yağdırdı
Rodri resmen Barcelona'da! Serbest kalma bedeli 1 milyar Euro

Avrupa'da yılın transferi! Serbest kalma bedeli tam 1 milyar Euro
Cübbeli Ahmet Hoca, apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata aldılar

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var