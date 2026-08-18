Çankırı'da 57 Aranan Şahıs Yakalandı
Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerinin 10-16 Ağustos'taki operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı; 5'i tutuklandı, 8 yabancı hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı. Narkotik operasyonunda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, trafik denetimlerinde 116 araç trafikten men edildi.
Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 57 kişi yakalandı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Ağustos tarihleri arasında icra edilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Narkotik ve Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 1 operasyonda 1 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 560 adet sentetik ecza hapı, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 105 adet fişek, 1 adet şarjör ve 1 adet tabanca namlusu ele geçirildi.
Trafik denetimleri kapsamında ise bin 190 araç sürücüsüne idari para cezası ve işlem uygulanırken, 116 araç trafikten men edildi.