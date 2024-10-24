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Çankırı'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Çankırı'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
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Çankırı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, il merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken daire de maddi hasarlar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi İnceleme Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yaşam

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