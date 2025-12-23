Haberler

Çankırı'da aranan 176 şahıs yakalandı

Çankırı'da aranan 176 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 176 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan 21'i tutuklanırken, uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili önemli miktarda madde ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 176 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 21'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım-21 Aralık tarihlerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 175 şahıs ve 41 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 21'i tutuklandı. Ayrıca, 20 narkotik, 13 kaçakçılık, 1 terör operasyonunda 58 şahıs hakkında işlem tesis edilmiş, yapılan operasyon ve denetimlerde, 7,04 gram metamfetamin maddesi, 1,997 gram bonzai maddesi, 50,29) gram kannobinoid maddesi, 7,44 gram esrar maddesi, 3,72 gram amfetamin ve 737 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 472 araç trafikten men edilirken 4 bin 925 araç sürücüsüne, toplamda 15 milyon 366 bin 403 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de oyun salonunda cinayet

Oyun salonunda cinayet! Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Kayseri'de oyun salonunda cinayet

Oyun salonunda cinayet! Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız

Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title