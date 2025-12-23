Çankırı'da aranan 176 şahıs yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 176 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 21'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım-21 Aralık tarihlerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 175 şahıs ve 41 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 21'i tutuklandı. Ayrıca, 20 narkotik, 13 kaçakçılık, 1 terör operasyonunda 58 şahıs hakkında işlem tesis edilmiş, yapılan operasyon ve denetimlerde, 7,04 gram metamfetamin maddesi, 1,997 gram bonzai maddesi, 50,29) gram kannobinoid maddesi, 7,44 gram esrar maddesi, 3,72 gram amfetamin ve 737 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 472 araç trafikten men edilirken 4 bin 925 araç sürücüsüne, toplamda 15 milyon 366 bin 403 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI