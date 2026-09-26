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Çankırı-Ankara karayolunda takla atan otomobilde sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

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Çankırı-Ankara karayolunda takla atan otomobilde sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
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Çankırı-Ankara karayolunda sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı-Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Baloğlu yönetimindeki 37 BB 986 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan S.D. ve Ü.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü, Mehmet Baloğlu'nun hayatının kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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