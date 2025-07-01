Çankırı AFAD, Muhtemel Afetlere Hazır Teyakkuzda

Çankırı Afad, muhtemel bir afete müdahale edebilmek için 51 personel, 12 araç, ve yüksek kapasiteli imkanları ile 24 saat teyakkuzda bekliyor.

Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde 8'i geçici görevli olmak üzere toplam 51 personel görev yapıyor. Kurum bünyesinde 2'si tam donanımlı arama kurtarma aracı olmak üzere toplam 12 araç bulunuyor. 2024 yılı içerisinde Çankırı AFAD ekipleri toplam 389 olaya müdahale ederken kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 560 personele enkazda arama kurtarma eğitimi verdi. İl genelinde 100 kişiden oluşan yerel destek ekibi hazır durumda olan AFAD, 1 Ocak'tan itibaren 5 bin 391 kişiye afet farkındalık eğitimi, 5 bin 256 kişiye yangın farkındalık eğitimi ve 709 kişiye acil durum ekipleri eğitimi verdi. Çankırı'da 4 bin 737 temel AFAD gönüllüsü ve 278 destek AFAD gönüllüsü bulunuyor. Kentte 69 adet acil toplanma alanı bulunuyor. Bu alanların toplam büyüklüğü 607 bin 270 metrekare olarak ölçüldü. İl genelinde 3 adet afet müdahale istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlardan 2'si AFAD bünyesinde, 1'i ise Çankırı 28. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda yer alıyor. Merkez, Ilgaz ve Çerkeş ilçelerinde olmak üzere 3 adet cep depo ve 84 bin metrekare lojistik deposuyla muhtemel afetlere karşı teyakkuzda bekliyor. - ÇANKIRI