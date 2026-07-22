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Ankara'da fuhuş operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen fuhuş operasyonunda 20 mağdur kadın kurtarılırken, işletme sahibi ve müdürün de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Kadınların otellere yönlendirilerek fuhşa zorlandığı belirlendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 20 mağdur kadın kurtarılırken 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu bir eğlence mekanı için yapılan ihbarlar ve artan şikayetler üzerine gizli bir soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yapıldı. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Çankaya'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışan şüpheli şahısların, kadınları otellere yönlendirerek fuhşa aracılık ettiği belirlendi. Yapılan takibin akabinde delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonda suçüstü yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda cep telefonları ile güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu. Yapılan operasyonda, aralarında işletme sahibi ve işletme müdürünün de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı. Mağdur kadınlardan biri ifadesinde, "Çaresizliğimden faydalanıldı. Davacı ve şikayetçiyim" dedi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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