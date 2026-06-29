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Havaya ateş açan sürücünün savunması pes dedirtti: "Canım sıkkındı, ondan dolayı ateş ettim"

Havaya ateş açan sürücünün savunması pes dedirtti: 'Canım sıkkındı, ondan dolayı ateş ettim'
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Eskişehir'de seyir halindeyken havaya ateş açan sürücü, polis kovalamacası sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, 'Canım sıkkındı' diyerek savunma yaptı.

Eskişehir'de seyir halindeki otomobilinden havaya ateş açan ve kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın polislere, "Canım sıkkındı, ondan dolayı ateş ettim" demesi dikkat çekti.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi yolu üzerinden kent merkezine doğru ilerleyen Mehmet Can Ç. idaresindeki 26 FU 561 plakalı sedan otomobilden havaya tabancayla ateş edildi. Durumu fark eden polis ekipleri, şüpheli aracı durdurmak için harekete geçti. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, Çankaya Mahallesi'nin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

"Canım sıkkındı, ondan dolayı ateş ettim"

Polis ekiplerinin dikkati ve ısrarlı takibi sonucu kaçan araç, Kartopu Caddesi üzerinde durduruldu. Araç sürücüsü Mehmet Can Ç., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, kendisini yakalayan polislere verdiği ilk beyanda "Canım sıkkındı, ondan dolayı ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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