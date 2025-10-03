Haberler

Gaziantep'te Eyüp Arıcı Davasında 2. Duruşma

Gaziantep'te Eyüp Arıcı Davasında 2. Duruşma
Gaziantep'te 9 Şubat 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan ve 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavga sonrası açılan davanın 2'nci duruşmasına devam edildi.

Gaziantep'te 9 Şubat 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan ve 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavga sonrası açılan davanın 2'nci duruşmasına devam edildi.

Gaziantep'te 9 Şubat 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan ve Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavga sonrası açılan davanın 2'nci duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö ile öldürülen Eyüp Arıcı'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

Duruşma sonrası konuşan Eyüp Arıcı'nın babası Ömer Arıcı, " Mahkeme sonucunda 6 kişilik tutukluluk halinin devamına bir kişinin de U.E.M., adlı şahsın tekrar yakalanmasına karar verildi. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, davaya sonradan dahil edilen ve olay günü 6 sanıkla birlikte hareket ettiği iddia edilen, UEM hakkında zorla getirilme kararı vererek davayı 19 Aralık 2025'e erteledi.

Olay geçmişi

Olay, Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Arıcı'nın ikizi ve bir arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada karşı grup ile sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine karşı taraftan bir grubun saldırısına uğrayan Eyüp Arıcı, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanmış, olay yerinde hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP

