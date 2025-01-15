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Cani anne, 3 yaşındaki kızını mutfakta yakmaya çalıştı

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Honduras'ta bir anne, 3 yaşındaki kızını yakmaya çalışırken görüntülendi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, çocuğun 'Hayır' diye çığlık attığı duyuluyor. Anne, ağlayan çocuğunu iki kez tokatladıktan sonra tehditler savurdu.

Sosyal medyada yayılan korkunç görüntüler, bir annenin küçük kızına karşı işlediği insanlık dışı davranışı gözler önüne serdi. Honduras'un Marcovia kentinde yaşayan üç çocuk annesi Darlyn Pérez, 3 yaşındaki kızını yakmaya çalışırken görüntülendi.

Evlerinin mutfağında yaşanan olayda Pérez, çakmağı küçük kızının üzerine tutarken, çocuğun "Hayır" diye çığlık attığı duyuluyor. Anne, ağlayan çocuğunu iki kez tokatladıktan sonra "Orada diz çökmüş halde kalacak" diyerek tehditler savurdu. Bu korkunç anları kaydeden kişinin telefonuna da vuran Pérez'in davranışları, akli dengesinin yerinde olmadığı şüphesini uyandırdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis, Pérez'i pazartesi günü gözaltına aldı. Karakola götürülürken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan anne, gözyaşları içinde pişman olduğunu söyledi. "Neden böyle bir şey yaptınız?" sorusuna ise "Bilmiyorum, o sırada sakindim. Ben normalde kızıma kötü davranmam" yanıtını verdi.

Soruşturma kapsamında Pérez'in üç çocuğu - 3 yaşındaki mağdur kız ve 1 ile 6 yaşlarındaki diğer iki kız kardeşi - devlet koruması altına alındı. Çocukların bakımı Çocuk, Ergen ve Aile Sekreterliği'ne verildi. Ağır çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklanan annenin yargı süreci devam ediyor.

Honduras'ta büyük yankı uyandıran olay, çocuk istismarına karşı toplumsal farkındalığı artırırken, yetkililerin aile içi şiddete karşı daha sıkı önlemler alması gerektiği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Cani anne, 3 yaşındaki kızını mutfakta yakmaya çalıştı

Cani anne, 3 yaşındaki kızını mutfakta yakmaya çalıştı

Cani anne, 3 yaşındaki kızını mutfakta yakmaya çalıştı

Cani anne, 3 yaşındaki kızını mutfakta yakmaya çalıştı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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