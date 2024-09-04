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Candan kardeşler dolandırıcılık davası için hakim karşısına çıkıyor

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Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından hakim karşısına çıkıyor. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi adliyeye gelen Nihal Candan kameralara yansıdı.

Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor

İSTANBUL - Nihal ve Bahar Candan kardeşler, bugün dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından hakim karşısına çıkıyor. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi adliyeye gelen Nihal Candan kameralara yansıdı.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya BaharCandan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen davanın görülmesine bugün başlanacak.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi Nihal Candan adliyeye geldi. Nihal Candan'ın sorulan sorulara cevap vermediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Mahkeme 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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