Çanakkale Savaşları'nın Kalıntıları Orman Yangını Sonrası Gün Yüzüne Çıktı

Çanakkale Savaşları'nın Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 15 Ağustos tarihinde çıkan ve 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında bölgede 109 yıl önce savaşlardan kalma patlamamış top mermisi gün yüzüne çıktı.

Çanakkale'de 15 Ağustos tarihinde saat 09.51 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadan ise 69 kara aracı ve 450 personelle müdahale edildi. Yangında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı, Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu yarlarının bir bölümü alevlerden etkilendi.

Kontrol altına alınan orman yangını sonrası yangında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 109 yıl önce savaşlardan kalma patlamamış top mermisi gün yüzüne çıktı. Öte yandan yanan ormanlık alanlar içinde bir kaplumbağa yanarak telef oldu. Kaplumbağadan sadece kabuğu geride kaldı. - ÇANAKKALE