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Çanakkale'nin Yenice İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Yenice İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Yenice ilçesinde çıkan orman yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın, çamlık alanda yaklaşık 300 metrekarelik bir alanı etkiledi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Yenice ilçesine bağlı Engeci köyü gölet üstü Şeytanlık Kaya mevkisinde saat 12.10 sıralarında çamlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan 2 arazöz ile müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 300 metrekare alan zarar gördü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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