Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde Orman Yangını Çıktı
Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.
Yangın saat 16.15 sıralarında Gelibolu ilçesinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa