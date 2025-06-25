Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın
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Bayramiç ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Akpınar ve Türkmenli köyleri arasında başladı ve hızla yayıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın, 12.39'da kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.32 sıralarında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Akpınar ve Türkmenli köyü arasında tarım arazisinde başladı. İhbar üzerine bölgeye Yağcılar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda yangın, saat 12.39'da tamamen kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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