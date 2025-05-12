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Çanakkale Kazasında Hayatını Kaybeden İki Kadın Tekirdağ'da Defnedildi

Çanakkale Kazasında Hayatını Kaybeden İki Kadın Tekirdağ'da Defnedildi
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Çanakkale'de meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden Aynur Kocabey ve Fatma Bektaş için Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi. Törene yakınları ve sevenleri katıldı.

Çanakkale kazasında ölen 2 kadın Tekirdağ'da toprağa verildi

TEKİRDAĞ - Çanakkale'de kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden Aynur Kocabey ile Fatma Bektaş için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz gün Çanakkale'nin Ezine Karayolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında yer alan Aynur Kocabey ve Fatma Bektaş için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze namazı kılındı.

Fatma Bektaş için dün Süleyman Mehmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemi gerçekleştirilirken, Aynur Kocabey'in cenazesi ise bugün aynı camide düzenlenen törenin ardından dualarla Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene yakınları, komşuları ve sevenleri katılarak gözyaşı döktü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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