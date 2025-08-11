Çanakkale Havalimanı, Orman Yangınları Nedeniyle Kapandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'deki orman yangınları nedeniyle havalimanının tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Havalimanı sadece devlet hava araçları, ambulans uçaklar ve arama kurtarma ekipleri için açık kalacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır". - ANKARA

