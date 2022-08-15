Çanakkale 3. sayfa haberi | Çanakkale'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 13 koyun telef oldu Gelen Çanakkale haberine göre Çanakkale'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 13 koyun telef oldu Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobilin arasına daldığı sürüdeki 13 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı. Çanakkale'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 13 koyun telef oldu ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobilin arasına daldığı sürüdeki 13 koyun telef olurken, sürücü de yaralandı. Kaza, Yenice ilçesi Seyvan köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkım beldesinden Yenice ilçesi istikametine gitmekte olan Olcay Ö. yönetimindeki 17 YA 313 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. 13 koyunun telef olduğu kazada sürücü ise yaralandı. Kaza sonrasında Yenice-Balıkesir Karayolunda ulaşım geçici süre tek şeritten sağlandı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk Çanakkale 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çanakkale 3. sayfa haberi | Çanakkale'de otomobil koyun sürüsüne daldı: 13 koyun telef oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.