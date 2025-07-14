Çanakkale Erenköy'de yangın kontrol altına alındı

Çanakkale merkeze bağlı Erenköy'de yerleşim yerlerine yakın bahçe ve tarım arazilerinde çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.47 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Erenköy'de orman dışı alanda çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan 2 uçak, 3 helikopter karadan ise 16 arazöz, 6 itfaiye aracı, dozer, 109 personelle müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında bazı kullanılmayan boş binalar ile bazı bahçeler alevlerden zarar gördü.

Yangın yerleşim alanları için tehlike arz etmiyor

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Erenköy'de ekiplerin müdahalesi aradından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangını Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde Çanakkale Orman İl Müdürü Enver Demirici ile yakından takip eden Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yangına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Yerleşim birimini tahliyeyi gerektirir bir durum bulunmamaktadır" ifadeleri kullandı. - ÇANAKKALE