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Çanakkale’deki orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale’deki orman yangınına müdahale sürüyor
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Çanakkale’de çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 6 helikopter, 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlar ile müdahale ediyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 6 helikopter, 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlar ile müdahale ediyor.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez Saraycık Yangınına 6 helikopter, 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlarla müdahale etkin bir şekilde devam etmektedir. Yangın geçen yıl yanan alanda ot yangını şeklinde seyretmektedir. Bütün kurumlarımız, araç ve personelleri ile sahada özveriyle çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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