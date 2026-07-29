Çanakkale’deki orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale ediyor.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı