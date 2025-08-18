Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangın 16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun müdahaleler sonunda tamamen kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaptığı açıklamada, "Orman kahramanlarımızın cansiparane mücadelesi sonucunda, Çanakkale / Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alındı. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE