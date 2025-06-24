Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 80 hektar ormanlık ve 125 hektar ziraat alanı etkilenirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 80 hektar ormanlık, 125 hektar ziraat alanı etkilendi.

Yangın, Ezine ilçesi Çetmi köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 13.45 sıralarında henüz belli olmayan bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, havadan 7 uçak, 6 helikopter; karadan ise 23 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer aracı ile müdahale edildi. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre 80 hektar ormanlık, 125 hektar ziraat alanı etkilendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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