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Çanakkale'deki Kazada Hayatını Kaybedenler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Çanakkale'deki Kazada Hayatını Kaybedenler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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Çanakkale'de meydana gelen kamyon ve otobüs kazasında hayatını kaybeden Aynur Kocabey ve Fatma Bektaş için Tekirdağ'da cenaze namazı kılındı. Törene yakınları ve sevenleri katıldı.

Çanakkale'de kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden Aynur Kocabey ile Fatma Bektaş için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz gün Çanakkale'nin Ezine Karayolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında yer alan Aynur Kocabey (65) ve Fatma Bektaş (68) için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cenaze namazı kılındı.

Fatma Bektaş için dün Süleyman Mehmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemi gerçekleştirilirken, Aynur Kocabey'in cenazesi ise bugün aynı camide düzenlenen törenin ardından dualarla Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene yakınları, komşuları ve sevenleri katılarak gözyaşı döktü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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