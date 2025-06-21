Çanakkale'de Yıldırım Düşen Bungalov Kül Oldu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir bungalov alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken, bungalov tamamen kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'de yıldırım düşen bungalov küle döndü
ÇANAKKALE - Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu bir bungalov alev alev yandı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde bungalov kullanılmaz hale geldi.
Yangın, gece 01.30 sıralarında Gelibolu ilçesine Bolayır köyü yakınlarında meydana geldi. Yıldırım düşen bungalov alev aldı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, bungalov kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ÜSTÜN - 3.Sayfa