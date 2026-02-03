Haberler

Çanakkale'de yeni nesil suç örgütü çökertildi

Güncelleme:
Çanakkale'de emniyet ekipleri, yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen 6 aylık çalışma sonucunda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgütün liderinin S.A. olduğu tespit edilirken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Çanakkale'de yeni nesil suç örgütünün çökertilmesine yönelik emniyet ekiplerince 6 ay süren çalışmalar ardından 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde ilde faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün iş yerlerini kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Örgütün liderliğini S.A'nın yaptığı tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde 10 olay meydana geldi. 12 Ekim 2025 tarihinde iş yeri kurşunlama olayında ise 2 şüpheli tutuklandı.

21 şüpheli gözaltına alındı

Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda, 3 Şubat tarihinde, 21 şüpheli şahsın yakalanması ve suç unsurlarına el konulması amacıyla 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tüm şahıslar gözaltına alındı. Yapılan ikamet ve işyeri aramalarında: 3 adet ruhsatsız tabanca, 105 adet 919 milimetre çapında fişek, 5 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
