Çanakkale'de biçer-döver ve balya makinası kullanımına sınırlama

Çanakkale'de yapılan yangın risk analizleri doğrultusunda biçer-döver ve balya makinası kullanımına sınırlama getirildi.

Meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 27-28 Haziran tarihlerinde Çanakkale genelinde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın oluşturacağı riskler nedeniyle, anız ve tarım alanlarında çıkabilecek yangınların ormanlık alanlara sıçramasının önlenmesi amacıyla risk içeren tarihler arasında 12.00-18.00 saatleri arasında biçer-döver ve balya makinası kullanılarak hasat faaliyetlerinin yapılmaması kararlaştırıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Alınan tedbirlerin uygulanması, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecek olup vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin belirlenen saatlerde hasat faaliyetlerinden kaçınmaları önem arz etmektedir. Ormanlarımızın korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı