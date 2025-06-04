Çanakkale'de Yangın Paniği: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çanakkale'de yangın paniği: Vatandaşlar kurtarılmak için demir korkuluklarda bekledi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir sitenin 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında bazı vatandaşlar balkon, demir korkuluklar ve pencerede korkuyla kurtarılmayı bekledikleri görüldü.

Yangın saat 07.00 sıralarında Çanakkale Merkez'e bağlı Kepez beldesi Hamidiye mahallesindeki Medi Garden 4 sitesi C Blok'ta meydana geldi. Sitenin 3'üncü katında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Yangın 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı katlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevler binanın bir kısmını sararken bazı vatandaşlar dumanın etkisiyle binada mahsur kaldı. Yangın sırasında bazı vatandaşlar balkon, demir korkuluklar ve pencerede korkuyla kurtarılmayı bekledikleri görüldü. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, bazı vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yangın sırasında 10 kişi dumandan etkilenerek olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrasında dışarıda bekleyen site sakinlerinden bazı vatandaşların fenalaştığı görüldü. Sağlık ekipleri bu vatandaşalar müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan pencere ve korkuluklarda bekleyen vatandaşların görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntüsüne yansıdı.