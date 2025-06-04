Çanakkale'de Yangın Paniği: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çanakkale'de Yangın Paniği: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Kepez beldesinde bir sitede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında bazı vatandaşlar balkon ve demir korkuluklarda kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çanakkale'de yangın paniği: Vatandaşlar kurtarılmak için demir korkuluklarda bekledi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir sitenin 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında bazı vatandaşlar balkon, demir korkuluklar ve pencerede korkuyla kurtarılmayı bekledikleri görüldü.

Yangın saat 07.00 sıralarında Çanakkale Merkez'e bağlı Kepez beldesi Hamidiye mahallesindeki Medi Garden 4 sitesi C Blok'ta meydana geldi. Sitenin 3'üncü katında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Yangın 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı katlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında alevler binanın bir kısmını sararken bazı vatandaşlar dumanın etkisiyle binada mahsur kaldı. Yangın sırasında bazı vatandaşlar balkon, demir korkuluklar ve pencerede korkuyla kurtarılmayı bekledikleri görüldü. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, bazı vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yangın sırasında 10 kişi dumandan etkilenerek olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrasında dışarıda bekleyen site sakinlerinden bazı vatandaşların fenalaştığı görüldü. Sağlık ekipleri bu vatandaşalar müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan pencere ve korkuluklarda bekleyen vatandaşların görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntüsüne yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.