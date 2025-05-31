Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı
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Ayvacık ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sayesinde yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü yakınlarında otluk alanda başladı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin havadan karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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