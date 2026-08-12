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Çanakkale'de 3 gün yangın riski: Ateş ve hasat yasağı

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Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle 3 gün yüksek orman yangını riski var. Açık alanda ateş yakmak, biçerdöver ve balya makinesi kullanımı yasaklandı. Vatandaşlar yangına karşı dikkatli olmaya çağrıldı.

Çanakkale'de 3 gün boyunca meteorolojik açıdan orman yangını riskinin yüksek olması nedeniyle yangına sebebiyet verecek faaliyetlere kısıtlama getirildi. Açık alanlarda ateş yakılması, biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak gerçekleştirilen hasat ve balyalama faaliyetleri yasaklandı.

Çanakkale Valiliğine ulaşan meteorolojik tahmin verileri ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın analizleri doğrultusunda; 13 Ağustos Perşembe gününden itibaren 3 gün süreyle il genelinde şiddetli rüzgar bekleniyor. Bu nedenle gelecek 3 gün boyunca il genelinde meteorolojik açıdan orman yangını riskinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yangına sebebiyet verecek faaliyetlere kısıtlama getirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 13 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren ilimiz genelinde 3 gün süreyle; 12.00-19.00 saatleri arasında her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması, biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak gerçekleştirilen hasat ve balyalama faaliyetlerinin, yapılması yasaklanmıştır. Alınan kararların uygulanması ve gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Vatandaşlarımızın orman yangını riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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