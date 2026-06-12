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Çanakkale'de hakkında 26 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Çanakkale'de hakkında 26 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Çanakkale'de jandarma ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme' suçundan 26 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe Beldesi'nde yakaladı.

Çanakkale'de jandarma tarafından, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe Beldesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.F. yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFadime Sevgi Ayhan:

güzel bir operasyon olmuş bu tür sorumluluk sahibi insanları yakalamak önemli

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Haber YorumlarıÖzgür Uysal:

26 yıl hapis cezası var ama hala kaçak dolaşıyo demek ki sistemde bi sıkıntı var diye düşünüyorum bu kişinin daha sıkı denetim altında tutulması gerekirse keşke yakalanmadan önce bulunabilseydi

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Haber YorumlarıErkan Cemil:

işte böyle yapılması lazım bu tür suçluların hemen bulunup cezalarını çekmeleri gerekir

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