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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

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Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 9 şüpheli tutuklandı. 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 9 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale ve Biga ilçelerinde 9 şüpheliye yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler, H. D., T. C., Ö.E., Ş. Ş., M. Ç.,Y. K. S.G, M.T ve C.K gözaltına alındı. Operasyonda 45 parça halinde 188.5 gr gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 66,13 gram Metamfetamin, 52,60 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Hammaddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyette haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen şüpheliler H. D., T. C., Ö.E., Ş. Ş., M. Ç.,Y. K. S.G, M.T. ve C.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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