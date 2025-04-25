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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
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Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen E.Y. isimli şüpheli tutuklandı. Operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik ecza ve toz ecstasy bulunuyor.

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Biga ilçesinde uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda E.Y. isimli şahsın adresinde bin 626 adet sentetik ecza, 1 kilogram 212 gram toz ecstasy, 2 parça halinde 131,99 gram sentetik kannabinoid ile 2 parça halinde 234 gram uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. Şüpheli E.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.Y., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinini ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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