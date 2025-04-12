Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı. Operasyonda farklı adreslerde ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik kannabinoid ve metamfetamin bulunuyor.
Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale ve Biga ilçelerinde 9 şüpheliye yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler, H.D., T.C., Ö.E., Ş.Ş., M.Ç., Y.K., S.G, M.T ve C.K gözaltına alındı. Operasyonda 45 parça halinde 188.5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 66,13 gram metamfetamin, 52,60 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyette haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen şüpheliler H.D., T.C., Ö.E., Ş.Ş., M.Ç., Y.K., S.G, M.T. ve C.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE