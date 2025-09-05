Haberler

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, 1'i mahkemece tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 31 gram sentetik kannabinoid ve 11,49 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün ' Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara' karşı mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İl merkezinde düzenlenen operasyonda Ö.H ve A.Ü. şüpheli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalar sonucunda 5 kavanoz içerisinde toplam 2 kilo 31 gram sentetik kannabinoid, 11,49 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında ' Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin işlemleri ardından mahkemeye sevk edildi. Ö.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken A.Ü. serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Yeşil sahalarda panik anları! Hepsi yere yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.