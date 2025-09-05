Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün ' Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara' karşı mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İl merkezinde düzenlenen operasyonda Ö.H ve A.Ü. şüpheli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalar sonucunda 5 kavanoz içerisinde toplam 2 kilo 31 gram sentetik kannabinoid, 11,49 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında ' Uyuşturucu Madde Ticareti ve Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin işlemleri ardından mahkemeye sevk edildi. Ö.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken A.Ü. serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE