Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 1 tutuklama

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ile Mücadele kapsamında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 23-31 Aralık 2025 tarihleri arasında uyuşturucu suçlarına yönelik NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) üzerinden yapılan 284 uygulamada 13 bin 244 şahıs ve 3 bin 251 araç sorgulandı. Sorgulama sunucunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 15 şahsa ait 4 adres ile 4 araçta adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda narkotik köpeğinin de katılımıyla 32 personel ile 5 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 22 gram Metamfetamin, 28 gram Kubar Esrar, 21 Adet Sentetik Ecza, 43 Adet 7.65 mm Çaplı Tabanca Fişeği, 3 Adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı Payp, 4 Adet Uyuşturucu Paketlemede Kullanılan TL Banknot Parçası, 1 Adet Sigara Sarma Kağıdı, 14 bin 100 TL Suç Geliri Para, 2 Adet Cep Telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 15 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Bulundurmak, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE