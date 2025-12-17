Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen 5 operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde 9-16 Aralık tarihleri arasında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Ekipler sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu suçlarına yönelik Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden yapılan 252 uygulamada 12 bin 214 şahıs ve 3 bin 356 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 8 şüpheliye ait 5 adres 2 araçta arama yapıldı. Aramalar narkotik köpeğinin de katılımıyla 21 personel ile 5 operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda 505 gram metamfetamin, 263 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 11 gram kubar esrar, 8 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 8 şüpheli yakalanarak haklarında 'TCK Md.188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'TCK Md.191 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. 'TCK Md.188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - ÇANAKKALE