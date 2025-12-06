Haberler

Çanakkale'de jandarma ekiplerince huzur uygulaması

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması' kapsamında 3 bin 150 şahıs ve bin 669 araç sorgulandı. Uygulamalarda farklı suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamalar çerçevesinde, 65 okul çevresi, 32 taksi, 223 motosiklet, 213 işyeri, 110 kahvehane, 31 günübirlik ev, 101 metruk bina, 18 liman, marina, balıkçı barınağı, 66 park ve bahçe kontrol edilirken 3 bin 150 şahıs ve bin 669 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda 2 araç yakalandı ve 5 araç trafikten men edilirken 28 araca ise 200 bin 123 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamalar sonucunda; farklı suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı. Farklı suçlardan aranan şüphelilerden 13'ünün yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


