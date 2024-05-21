Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de tur otobüsünden düşen Alman turist sağlığına kavuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

82 yaşındaki Alman turist, Çanakkale'de tur otobüsünden düşerek yaralandı. Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan turist, hastaneye teşekkür yazısı bıraktı.

Çanakkale'de tur otobüsünden düşen Alman turist yaralandı. 82 yaşındaki Alman turist, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesindeki tedaviyle sağlığına kavuştu.

Alman vatandaşı Karl-Heinz Hermann Schomaker (82), 5 Mayıs'ta park halindeki tur otobüsünün merdivenlerinden düşerek kafa travması geçirdi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürülen Alman turiste ilk müdahale Acil Tıp Uzmanı Dr. Miraç Duruk tarafından yapıldı. Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Kara tarafından beyin kanaması tespit edilerek hasta yoğun bakım alındı. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ferhan Demirer Aydemir ve yoğun bakım ekibi tarafından takip ve tedavisi yapılan Karl-Heinz Hermann Schomaker sağlığına kavuştu.

Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Kara, hastanın ameliyatına gerek olmadığı, tedavi sürecini buna göre planladıklarını belirterek, "Şuurunun koma seviyesinden, tümüyle bilinci açık seviyeye gelmesi hastanın eşini ve hasta ile ilgilenen tüm ekibi sevindirdi. Yoğun bakım ve beyin cerrahisi servisinde takip ve tedavisi yapılan hastamız 16 Mayıs tarihinde şifa ile taburcu edilerek ülkesine döndü" dedi.

Sağlığına kavuşmasının ardından hastaneye teşekkür yazısı bırakan Schomaker, Almanya'nın Osnabrück kentinde yaşadıklarını belirterek, Çanakkale ile kardeş şehir olduklarını, yaşanan hadise nedeniyle hastenede kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolaşı teşekkürlerini iletti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale turist Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title