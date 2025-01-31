Çanakkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda seyir eden 17 AGG 863 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden Şerafettin Ceylan yönetimindeki 17 ADL 377 plakalı araca çarptı. Kazada motosiklette bulunan sürücü İlyas Tür ve yolcu Mete Gümüş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE