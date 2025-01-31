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Çanakkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, bir araca çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda seyir eden 17 AGG 863 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden Şerafettin Ceylan yönetimindeki 17 ADL 377 plakalı araca çarptı. Kazada motosiklette bulunan sürücü İlyas Tür ve yolcu Mete Gümüş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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