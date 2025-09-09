Haberler

Çanakkale'de Tır-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen tır ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tepeköy çevre yolunda meydana geldi. Tepeköy ışıklardan Çan yönüne seyreden Nuri Özcan yönetimindeki 17GJ 222 plakalı tıra, Hafize Sezgin yönetimindeki 17 HZ 850 plakalı otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü hafif yaralanırken yanında bulunan Gülfiye Önal (85) ağır yaralı halde kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
