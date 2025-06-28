Çanakkale'de Tır Dorsesinde 3 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Tır Dorsesinde 3 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 3 kaçak göçmen, tırın dorsesine saklanırken tır şoförünün ihbarı ile yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yasa dışa yollarla yurt dışına çıkma amacıyla brandasını yırttıkları tırın dorsesine saklanan 3 kaçak göçmen şoförün ihbarı sonucu yakalandı.

Olay dün Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen 3 kaçak göçmen bir tırın dorsesini yırtıp içine girdi. Durumu fark eden tır şoförü polis ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri göçmenleri saklandığı yerden çıkartarak, işlemler için emniyete götürdü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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