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Çanakkale'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü

Çanakkale'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde K.Ü. isimli şahıs, tartıştığı M.A.'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli Manisa'da yakalandı ve suç aleti tüfek ele geçirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde dün akşam K.Ü., tartıştığı M.A.'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Manisa'da yakalandı.

Cinayet, dün akşam saat 20.45 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanda yaşayan M.A. (30) ile K.Ü. (27) arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, K.Ü. yanında getirdiği pompalı tüfekle M.A.'yı vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından M.A. kaldırıldığı Lapseki Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri K.Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gece saat 01.30 sıralarında Turgutlu yolu Çobanisa mevkisinde yapılan denetim sırasında durdurulan şüpheli araçta, M.A.'yı pompalı tüfekle vuran zanlı K.Ü. ile araçta bulunan M.C.U. (22) ve İ.K. (19) gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise suç aleti pompalı tüfek ele geçirildi.

Manisa'dan Çanakkale'ye getirilen şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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