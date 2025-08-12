Çanakkale'de Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamasına göre, alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE

