Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Son olarak Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey mevkii Gökköy köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

HIZLA BÜYÜDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına havadan 3 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangında yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yok

Çanakkale Valisi Ömer Torama, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. Azami dikkat gösterelim" dedi.