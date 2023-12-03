Çanakkale'de restoranda yangın çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangında lokanta kullanılmaz hale geldi.

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu sahil yolu Sazlıaltı mevkiinde, kapalı olan bir restoranda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lokantadan alevler ve dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Özcan Elibol'a ait restoran yangın sonrasında küle döndü. Öte yandan, yanan restoran geçtiğimiz günlerde yaşanan hortum afetinden de zarar görmüştü.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE