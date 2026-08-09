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Gökçeada'da motosiklet kazası: 2 ölü

Gökçeada'da motosiklet kazası: 2 ölü
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gökçeada ilçesi Orgeneral Necdet Timur Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yoldan gelen araca çarpmamak için manevra yapan 34 MHB 171 plakalı motosikletin sürücüsü Abdülhamit Güler, park halindeki 17 AIE 092 plakalı araca arakadan çarptı. Kaza sonucu motosiklette bulanan Emirhan Çınar ile sürücü Abdülhamit Güler ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çınar ve Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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