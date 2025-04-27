Çanakkale'de park halindeki otomobil denize düştü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde park halinde olan bir otomobil denize düştü.

Kaza gece saat 03.00 sıralarında Gelibolu ilçesindeki feribot iskelesinde meydana geldi. Yeni Feribot İskelesi'nde park halinde bulunan 34 JC 9551 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Olayı görenler polis ekiplerine bildirdi.

Vinç yardımıyla otomobil denizden çıkarıldı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.